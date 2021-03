Assediava menores nas redes para obter fotos e vídeos íntimos

JN Hoje às 11:15 Facebook

Homem criava perfis falsos no Facebook e Instagram e pedia fotos íntimas de crianças e jovens. Num caso chegou mesmo a abusar de uma das vítimas, sob ameaça de que divulgaria fotos íntimas suas.

O Ministério Público do DIAP de Braga acusou um homem de um crime de abuso sexual de crianças, cinco crimes de importunação sexual, três crimes de pornografia de menores e um crime de coação sexual.

Segundo a acusação, ficou indiciado que o homem criava perfis falsos nas redes sociais Facebook e Instagram e depois usava as ferramentas de "chat" para abordar menores do sexo masculino. Só no ano de 2019, terá entrado em contacto com sete crianças e jovens, com idades entre o nove e os dezasseis anos, com propósitos de natureza sexual.

"O Ministério Público descreve que depois de estabelecer os contactos, o arguido pedia que os menores lhe enviassem fotografias e vídeos do seu corpo nu e, nalguns casos, a praticar atos com conotação sexual, o que veio a suceder com três jovens", informa a Procuradoria Distrital do Porto.

Num dos casos, o arguido chegou mesmo a encontrar-se com um menor e constrangeu-o a manter "trato sexual" consigo, ameaçando-o de que se não o fizesse divulgaria as fotos íntimas que lhe tinha enviado.