"Associei imediatamente" a publicação dos e-mails ao Benfica, diz advogado assistente

O advogado João Medeiros, que está a ser ouvido esta quarta-feira, enquanto assistente, no processo Football Leaks, revelou ao tribunal que, quando os seus e-mails começaram a ser divulgados publicamente, ligou "imediatamente" essa situação ao caso e-toupeira. O processo, recorde-se, envolveu a SAD do Benfica.

João Medeiros disse ter começado a ver a sua caixa de correio eletrónico devassada entre 21 e 22 de dezembro de 2018. Uma vez que a decisão instrutória do e-toupeira tinha saído no dia 21 e que o blogue Mercado de Benfica publicou, nos dias imediatamente a seguir, um "conjunto significativo" de documentos ligados a esse processo, o advogado disse ter estabelecido logo uma ligação entre ambos os episódios.

Medeiros referiu ao tribunal que viveu "momentos difíceis" nos tempos que se seguiram. "Vivia num sobressalto constante", revelou ao coletivo de juízes no Tribunal Central Criminal de Lisboa. Num registo mais relaxado, e a título de exemplo, o advogado afiançou ainda que passou a ouvir "piadinhas", nos círculos de que era próximo, de gente que dizia preferir não o contactar por e-mail. Num primeiro momento, os clientes não ficaram "agradados" com a publicação dos documentos. No entanto, com o passar do tempo, passaram a mostrar-se compreensivos, relatou.

Questionado pela juíza presidente, Margarida Alves, sobre o impacto da revelação dos e-mails, João Medeiros disse que estes chegaram mesmo a ser utilizados pelo Ministério Público numa nota de rodapé da resposta a uma contestação.

João Medeiros foi o segundo assistente a ser ouvido nesta terceira sessão do julgamento do Football Leaks, depois de Luís Pais Antunes, da PLMJ. As declarações de Rui Costa Pereira e Inês Costa, outros advogados assistentes que deveriam falar esta quarta-feira, foram adiadas para amanhã. Rui Pinto está a assistir à sessão.