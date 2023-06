Atacou com gás pimenta para roubar 150 mil euros em carrinhas de valores

A Polícia Judiciária deteve um homem que roubou 150 mil euros em dinheiro em carrinhas de valores em Almada. O suspeito, com outro homem não identificado, usava gás pimenta para atacar os tripulantes, atordoá-los e assim levar os sacos de dinheiro.

Os roubos, dois, ocorreram a 4 de abril e 7 de junho. Em abril, o arguido abordou um porta-valores que transportava duas gavetas com 75 mil euros para carregar uma caixa ATM. Utilizando a técnica do spray, o arguido conseguiu tirar as gavetas, colocando-se de imediato em fuga.

Em junho, com outro suspeito, abeirou-se de um dos seguranças de uma carrinha de valores que transportava uma mala com 75 mil euros para depositar numa caixa ATM do Complexo Municipal de Desportos de Almada.

PUB

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional Contraterrorismo, responsável por investigação a assaltos a carrinhas de valores, deteve agora o suspeito.

O arguido foi presente a Tribunal para aplicação de medidas de coação e viu o Juiz de Instrução Criminal aplicar a prisão preventiva.