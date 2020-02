Atacou marido à facada no quarto em Alcochete

Rogério Matos Hoje às 11:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 34 anos atacou o marido, de 41, com uma faca de cozinha dentro de casa em Alcochete. Foi detida em flagrante delito pela GNR.

O crime aconteceu no sábado passado, quando o homem foi surpreendido no quarto pela agressora, que o golpeou três vezes no pescoço, na mão e na coxa. O homem conseguiu defender-se e sobreviveu.

A agressora está indiciada do crime de homicídio na forma tentada e está atualmente em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional de Tires. Para a aplicação desta medida de coação mais gravosa, o juiz de Instrução Criminal do Barreiro considerou existirem perigos de perturbação da ordem e tranquilidade públicas e de continuação da atividade criminosa.

O casal já tem um historial de violência doméstica, tendo ambos no passado apresentado queixa nas autoridades. Os processos acabavam sempre por ser arquivados por desistência do autor.