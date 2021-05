Atacou marido em café com garrafa partida e ameaçou GNR 

Rogério Matos Hoje às 13:55 Facebook

Uma mulher atacou o marido com uma garrafa partida junto a um café em Sarilhos Pequenos, concelho da Moita, no distrito de Setúbal, atingindo-o no pescoço, ombros e costas.

A vítima foi assistida pelos bombeiros e não necessitou de transporte para o hospital. Quando a GNR do Montijo acorreu ao local para deter a mulher, que estava visivelmente embriagada, esta ameaçou os militares dizendo "que lhes iria fazer a folha e apanhar". De seguida, dirigiu-se à vítima, dizendo-lhe: "se me mandares para Tires eu acabo contigo".

O caso ocorreu no passado dia 20 e a mulher foi detida por violência doméstica. O tribunal soltou-a com a condição de não se aproximar da residência e local de trabalho do marido, bem como se apresentar três vezes por semana no posto da GNR local.

Agressora e vítima estão casados há cerca de um ano. A mulher está desempregada e nesse dia, dirigiu-se ao café para atacar o marido.