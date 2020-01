Ataque a sites de vendas online compromete dados de cartões bancários

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 08:25 Facebook

Twitter

Partilhar

SIBS, gestora da rede multibanco, detetou situações relacionadas com fraudes em sites de comércio online. Bancos já foram informados para alertar clientes possivelmente afetados.

A SIBS identificou uma situação de suspeita de fraude com cartões bancários clonados em comércio online e os clientes potencialmente lesados já estão a ser contactados pelos respetivos bancos. A entidade que gere este tipo de transações confirmou o incidente ao JN e adiantou que está em contacto permanente com as autoridades oficiais para investigar estas atividades criminosas.

Segundo a SIBS, os cartões bancários que foram utilizados nos sites atacados "podem ter sido comprometidos pelo que foram aplicadas regras de mitigação por forma a minimizar o impacto e proteger os detentores de cartão". Os lesados estão a ser contactados pelos respetivos bancos, acrescenta.

Ler mais na edição impressa ou na versão e-paper