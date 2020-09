Ateou incêndios por vandalismo em Cinfães

Sandra Ferreira Hoje às 13:56 Facebook

Um homem de 18 anos foi identificado pela GNR pela prática de dois crimes de incêndio florestal, em Casal, Cinfães, nos dia 31 de agosto e 5 de setembro.

Após as investigações do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Lamego , o suspeito foi detido no passado domingo.

A GNR adianta que o autor dos incêndios teve como motivação "a ideia de vandalismo".

Os dois incêndios, que colocaram em perigo as localidades de Casal, Souto e Rio, Tuberais e Painçais, consumiram uma área total de 1,55 hectares de mato e pinheiro bravo.