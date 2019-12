Atirou pedras à casa da ex-mulher e foi detido por desobedecer ao tribunal

Teixeira Correia Hoje às 15:33 Facebook

Um homem de 42 anos, vai aguardar julgamento em prisão preventiva depois de violar, pelo menos quatro vezes, as medidas de coação decretadas por um juiz do Tribunal de Beja.

Residente em Penedo Gordo, concelho de Beja, foi detido depois de atirar pedras à casa da ex-companheira. A vítima, de 45 anos, ativou o sistema de teleassistência, que levou à detenção do indivíduo, suspeito dos crimes de violência doméstica e posse de arma proibida.

A 31 de julho, o magistrado havia decretado que o indivíduo ficaria sujeito à medida de retenção na habitação com pulseira eletrónica, que este nunca deixou que fosse cumprida. Posteriormente e já com o aparelho colocado, deixou que este descarregasse a bateria para não ser localizado.

José M.B., já com antecedentes criminais pela prática dos crimes de furto e violência doméstica, continuou a ignorar as decisões do juiz e, na quarta-feira, depois de novas ofensas à vítima, foi detido pela GNR e colocado em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Beja.