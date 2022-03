Atirou-se de 2º andar para fugir a homem que a tentava matar

Joaquim Gomes Ontem às 22:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Cadastrado espancou e ameaçou com faca uma mulher em Vila Verde. Vítima em desespero saltou de varanda.

Uma mulher atirou-se da varanda do segundo andar para a rua, em desespero, ao fugir do companheiro que a tentava assassinar, dentro de um apartamento no centro de Vila Verde. Ontem à noite, o agressor, que tem cadastro por assaltos e violações, continuava a monte.

O caso ocorreu por volta das 13.30 horas de ontem. Depois de ser espancada e ver o companheiro a dirigir-se a si na posse de uma faca, a mulher fechou-se, fugiu por uma janela, passando para a varanda do apartamento do lado. Mas, perante a perseguição do agressor, acabou por se lançar daí mesmo para a rua, tendo sido de imediato ajudada por populares.