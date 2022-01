Ativista que interrompeu António Costa nega ter organizado o protesto

Inês Banha Hoje às 17:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Francisco Pedro começou, esta quinta-feira, a ser julgado, em Lisboa, por desobediência qualificada. Protestava com outros ativistas contra a expansão do aeroporto de Lisboa no Montijo durante evento para assinalar, em 2019, o aniversário do PS.

Francisco Pedro, conhecido por "Kiko" , de 35 anos, começou a ser julgado, no Tribunal Local Criminal de Lisboa, por desobediência qualificada, um crime punível com pena de prisão até dois anos ou multa até 240 dias.

"É algo confrangedor estarmos a usar os nossos recursos e da Justiça para um crime destes quando existem crimes tão graves contra o planeta", desabafou, ao depor no julgamento, o ativista, que interrompeu António Costa, em abril de 2019, para protestar contra a expansão do aeroporto de Lisboa.

Em tribunal, Francisco Pedro negou ter sido o organizador da ação, que incluiu o lançamento de aviões de papel e a exibição de cartazes com a frase "mais aviões só a brincar".

O Ministério Público acredita, porém, que foi ele que planeou e organizou a manifestação no jantar do 46.º aniversário do Partido Socialista, na FIL, e que nunca chegou a ser comunicada, como obriga a lei, à Câmara Municipal de Lisboa.

"Não lhe chamaria uma manifestação. Chamar-lhe-ia uma ação bastante espontânea da vontade de transmitir uma mensagem. Chamar-lhe-ia liberdade de expressão, tomar a palavra para denunciar um crime", defendeu o arguido, que assegurou ter tido conhecimento do protesto num grupo de WhatsApp sobre questões ambientais.

A afirmação foi, pouco depois, corroborada pelo testemunho de um outro ativista que, a 22 de abril de 2019, se limitou a exibir cartazes.

PUB

Único a ser julgado

No total, terão sido cerca de uma dezena os ativistas a entrar "cordialmente" na FIL, sem, garantiu, tarefas definidas. Terá sido só quando António Costa, também secretário-geral do PS, subiu ao palco para discursar que tomou a "decisão espontânea" de o interromper, para ler um comunicado contra o projeto de expansão do aeroporto de Lisboa.

Ainda conseguiu disputar o microfone com o primeiro-ministro, mas acabou por ser retirado do palco por dois elementos do corpo de segurança pessoal do governante. Já no exterior do pavilhão, terá sido agredido por um dos seguranças, mas optou por não apresentar queixa. "São coisas absolutamente menores em relação ao que quero denunciar", justificou.

O julgamento continua no próximo dia 20 de janeiro de 2022, com a audição das duas últimas testemunhas. Francisco Pedro foi o único acusado.

Julgamento alternativo na rua

Esta quinta-feira, o jornalista e músico contou, ainda assim, com o apoio de vários ativistas do coletivo ATERRA, que contesta o projeto de expansão no Montijo do aeroporto de Lisboa.

Os manifestantes - que viram, logo à chegada, agentes da PSP no Campus de Justiça de Lisboa apreender-lhes um cartaz com a justificação de não poderem protestar a menos de 100 metros de um órgão de soberania - simularam o julgamento daqueles que entendem ser os verdadeiros criminosos: os promotores da expansão do aeroporto de Lisboa.