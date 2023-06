Ativistas pelo clima esvaziam pneus de carros e vangloriam-se na net

"Esvaziámos um ou mais dos teus pneus. Vais sentir raiva, mas não leves isto pessoalmente. Não és tu. É o teu carro". Foi este o "recado" que alguns automobilistas de Lisboa encontraram, nos últimos dias, nos seus carros, a par dos pneus sem ar. O protesto, alegadamente em nome do clima, é assinado por um movimento intitulado "The Tyre Extinguishers", que, na sua página oficial, já se vangloriou desta ação em Portugal, à semelhança do ocorrido noutros países.

O movimento ambientalista, que opera a partir de Londres, já realizou ações em mais de dezena e meia de cidades mundiais e chegou agora a Portugal, para já, só com casos conhecidos em Lisboa.

"Chegam relatórios de #CarShaggers muito zangados que estão chateados por não poderem conduzir os seus enormes tanques em Lisboa. Oh não!", vangloriam-se os ativistas numa publicação esta quinta-feira.

"Bem-vindo à diversão Portugal"

"Bem-vindo à diversão, Portugal!", lê-se no mesmo post do site www.tyreextinguishers.com, onde fica clara a possibildade de os ataques se repetirem noutras cidades nacionais. "Agora que tivemos a nossa primeira ação em Lisboa, onde é a próxima?", é a questão que fica por responder.

Na mira deste grupo que, no seu site, afirma não ter qualquer líder, é explicado que os alvos são os veículos SUV e de tração às quatro rodas.

"SUVs e 4x4 são um desastre para a nossa saúde, a nossa segurança pública e o nosso clima", explicam os ativistas, acrescentando que "carros cada vez maiores estão a dominar as nossas vilas e cidades, e tudo para que poucos privilegiados possam exibir a sua riqueza"

Também justificam a sua ação pelo facto de "governos e os políticos terem falhado na proteção desse perigo".

Coloque um feijão pequeno dentro da tampa da válvula e volte a colocá-la (...) Todo o processo deve levar cerca de 10 segundos.

No site, os "Tyre Extinguishers" encorajam outras pessoas a promoverem ações idênticas ao que aconteceu em Lisboa e têm até tutoriais onde ensinam a melhor forma para esvaziar pneus, passo a passo.

"Localize um SUV, nas áreas elegantes / de classe média. Desaperte a válvula do pneu (...) Coloque um feijão pequeno dentro da tampa da válvula e volte a colocá-la, apertando-a de novo até ouvir um silibar (...) Todo o processo deve levar cerca de 10 segundos. Imprima este folheto (em casa, num cibercafé, na biblioteca, onde quer que seja) e deixe-o debaixo dos limpa-párabrisas, para que o proprietário saiba que o carro está inutilizável e receba uma explicação do motivo pelo qual o fez.

Desconhecem-se, para já, quantos condutores terão sido alvo dos ativistas.

"Somos pessoas de várias origens com um objetivo: tornar impossível possuir um enorme 4x4 poluente nas áreas urbanas do mundo. Estamos a defender-nos das mudanças climáticas, poluição do ar e motoristas inseguros", concluem.