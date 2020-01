Atleta de futsal ameaçado com arma de fogo durante invasão no treino do Leixões

JN Hoje às 10:45 Facebook

Um grupo de 15 a 20 jovens invadiu, ontem à noite, o Pavilhão Municipal da Biquinha, em Matosinhos, e agrediu três atletas da equipa de futsal do Leixões, um dos quais teve de receber tratamento hospitalar. Os agressores puseram-se em fuga.

Segundo apurou o JN junto de fonte policial, pouco antes das 23 horas de ontem, quinta-feira, um grupo de entre 15 a 20 jovens, aparentando idades entre os 17 e os 25 anos, invadiu o pavilhão municipal da Biquinha, onde se estava a realizar um treino da equipa de futsal do Leixões.

Os atletas foram ameaçados e três chegaram mesmo a ser agredidos com socos e pontapés. Um deles teve necessidade de receber assistência hospitalar mas já teve alta. Um outro jogador referiu ainda ter sido ameaçado com uma arma de fogo. Após as agressões, o grupo pôs-se em fuga.

Ao que tudo indica, os agressores serão habitantes do próprio bairro da Biquinha. Questões relacionadas com o aluguer do pavilhão terão estado na origem dos desacatos e das agressões.