Atraíram homem à porta de casa para o matarem à facada

Vítima e vizinhos ocupavam casas devolutas em Almada e mantinham conflito que terminou com emboscada.

Tiago Gonçalves, de 24 anos, estava em casa, sexta-feira à noite, e foi atraído à rua por dois vizinhos que, tal como ele, ocupavam habitações abandonadas na Sobreda da Caparica, freguesia periférica de Almada. Logo que saiu à porta, foi esfaqueado no abdómen e nas costas. Ainda se arrastou até a um pátio interior, onde desfaleceu, junto à companheira. "Já me mataram", disse, em agonia.

O crime ocorreu perto das 23.30 horas, junto ao n.º 50 da Rua Quinta do Perfume, uma via de terra batida, com moradias que ficaram devolutas e foram ocupadas por pessoas sem abrigo.