Atraso livra português de ser julgado pela explosão que fez 215 mortos no Líbano

Jorge Moreira é suspeito de ato de terrorismo, na sequência da tragédia do porto de Beirute. Português chegou a ser detido pela PJ, mas processo foi arquivado devido a atraso das autoridades libanesas.

Aos 42 anos, Jorge Moreira, um diretor comercial de Paços de Ferreira, acordou com a notícia, replicada por todo o Mundo, de que era acusado de partilhar responsabilidade por uma das maiores explosões na história da Humanidade, em agosto do ano passado, e que matou 215 pessoas no porto de Beirute, no Líbano.

Ficou a saber, também, que havia um mandado de captura internacional em seu nome e entregou-se à Polícia Judiciária (PJ). Chegou a ser detido e obrigado a apresentar-se periodicamente na GNR e PSP, mas está, desde março, livre de ser encaminhado de Portugal para o Líbano, para aqui ser julgado. Porém, um atraso das autoridades deste país, por não terem oficializado o pedido de extradição no prazo legal, levou a que o processo fosse arquivado pelo Tribunal da Relação do Porto.