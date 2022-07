Atropela, foge com pneus rebentados e diz que não se apercebeu

Condutor de Paredes tramado por imagens e retrovisor partido.

Um automobilista atropelou uma sexagenária e fugiu sem a ajudar, em Paredes. E nem o facto de o carro ter dois pneus rebentados impediu que conduzisse mais cinco quilómetros para esconder a viatura na garagem de casa. Os indícios recolhidos pelos militares da GNR especializados na investigação de acidentes rodoviários, incluindo imagens de videovigilância, permitiram identificar e constituir arguido o fugitivo, que disse não se ter apercebido do atropelamento.

O condutor, com pouco mais de 40 anos, está indiciado por crimes de omissão de auxílio e ofensas à integridade física. O acidente aconteceu pelas 10 horas do dia 22 de junho, no sentido Paredes-Porto da EN15. Em Vandoma, o Peugeot 306 ficou descontrolado, foi à valeta e dois pneus rebentaram. A vítima estava a cortar mato junto ao muro da sua casa e conseguiu saltar, evitando ser atingida em cheio, mas ainda assim teve de ser assistida no hospital. O condutor seguiu viagem e foi para casa, a cerca de cinco quilómetros e já noutra freguesia.