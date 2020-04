Atropela mortalmente amigo após agressões em ajuste de contas na Maia

Alexandre Panda Hoje às 10:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária deteve um indivíduo suspeito de ter assassinado um amigo, atropelando-o com o carro, no domingo à noite, em Gemunde, Maia.

O indivíduo, vendedor de automóveis de 21 anos, queria acertar contas com a vítima, com quem se envolveu em agressões mútuas, momentos antes do crime. Familiares do clã a que pertence a vítima terão incendiado dois veículos no bairro onde vive o suspeito, pertencente a outro clã, que, naquela noite, entregou-se à GNR.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o agressor tinha estado numa festa com familiares e, no domingo à noite, circulava de carro com três pessoas, quando se cruzaram com a vítima. O jovem, de 27 anos, natural de Felgueiras, aceitou entrar no veículo, onde se gerou uma discussão.