Atropelamento e fuga deixa duas mulheres feridas em Espinho

Duas mulheres ficaram feridas em consequência de um atropelamento ocorrido, na noite desta segunda-feira, em Espinho, O condutor ter-se-á colocado em fuga.

Uma das mulheres, de 59 anos, ficou ferida com gravidade depois de ser atropelada na rua 15, em Espinho, por um carro. Uma outra mulher sofreu também ferimentos, mas de menor gravidade. Tudo indica que o condutor se colocou em fuga sem prestar o necessário auxílio.

Depois de estabilizadas, as vitimas foram transportadas pelos bombeiros do concelho de Espinho, para o hospital de Gaia. A PSP tentava, esta noite, localizar o paradeiro do condutor.