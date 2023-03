Atropelou mortalmente no dia em que soube que ia ser pai

Um homem de 30 anos confessou, esta terça-feira, no Tribunal de Coimbra, estar arrependido de ter atropelado mortalmente um peão em 2019 na Baixa da cidade. O arguido afirmou que, nessa noite, tinha saído para festejar porque soube que ia ser pai.

Ao Tribunal, o arguido admitiu que, na noite de 4 de outubro de 2019, tinha bebido álcool e consumido cocaína e que não se apercebeu da presença do peão quando passou de carro, na Avenida Fernão de Magalhães, em Coimbra. Assegurou também que não estava a fugir da polícia.

"Só na estrada do campo, a caminho de casa, é que me apercebi que tinha a PSP atrás de mim", contou.

Segundo a acusação, o arguido estava a consumir cocaína dentro do carro próximo da Loja do Cidadão. Ao ver um carro da PSP, arrancou em velocidade, não tendo parado perante ordens policiais. Uns metros à frente, atingiu um peão, causando-lhe a morte.

Ouvida no Tribunal de Coimbra esta terça-feira, uma amiga do arguido que ia no carro, contou que pediu várias vezes para ele parar.

"Ele arrancou com o carro e não me explicou porquê. Pedi-lhe várias vezes para parar e me deixar sair, mas ele trancou as portas", afirmou a mulher.