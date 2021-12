Autarca absolvido de usar combustível da junta para uso próprio

Nuno Dantas Hoje às 17:16 Facebook

O presidente da União de Freguesias de Durrães e Tregosa, em Barcelos, foi absolvido de um crime de peculato que, em caso de condenação definitiva, implicaria a perda de mandato.

José Neiva Dias estava acusado pelo Ministério Público (MP) de abastecer a viatura particular, utilizando combustível pago pela junta de freguesia. Por isso, o MP pedia que o arguido fosse condenado a pagar ao Estado a quantia de 1386 euros, correspondente à vantagem da atividade criminosa desenvolvida.

José Dias afirmou em tribunal que jamais abasteceu com combustíveis propriedade da União de Freguesias de Durrães e Tregosa para fins pessoais. O autarca recordou que, até janeiro de 2018, altura em que a junta adquiriu uma viatura de serviço, era na sua viatura particular e a suas expensas que se deslocava no exercício das funções, abastecendo apenas 100 euros de combustível, colocados em jerricans, pagos pela União de Freguesias.

O juiz do Tribunal Judicial da Comarca de Braga deu como provado que o combustível pertencente à União de Freguesias de Durrães e Tregosa, que o arguido colocou na sua viatura particular, foi utilizado em deslocações no exercício das suas funções como autarca e não em proveito próprio.

Assim, tal como defendia o advogado do arguido, Miguel Marques Oliveira, "não foi preenchido um dos elementos do tipo de ilícito, que exige a apropriação, em proveito próprio ou de terceiro, do bem sobre o qual incide a conduta".

Uma vez que o autarca de Durrães e Tregosa foi absolvido da prática do crime de peculato, também não se encontra obrigado a entregar ao Estado qualquer quantia pecuniária, nem a consequente perda de mandato.