Autarca "culpa" serviços por ter recebido quilómetros feitos em carros do município

O presidente da câmara de Tondela, José António Jesus, afirmou esta terça-feira ao tribunal de Viseu que foram os serviços camarários que, sem informação específica, deduziram que fez deslocações em viatura própria, tendo assim recebido o valor de quilómetros efetuados em carros do município.

O Ministério Público acusa o presidente e o vice-presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus e Pedro Adão, (ambos do PSD) de peculato e falsificação de documentos por terem

viajado em automóveis do município e terem feito pedidos de ajudas de custo por alegadas deslocações em viaturas próprias.



Embora os crimes tenham sido cometidos entre 2010 e 2017, o Ministério Público requereu a perda de mandato relativamente aos dois arguidos.

Após a investigação da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, o MP imputou ao presidente do município a autoria material de um crime de peculato e dois de falsificação de documentos. Já ao atual vice-presidente, também do PSD, são apontados um crime de peculato e outro de falsificação.



No início do julgamento, que está a decorrer esta terça-feira, no tribunal de Viseu, José António Jesus explicou que, quando já não se lembrava em que viatura tinha feito as deslocações, deixava o espaço em branco.

O autarca explicou que estava convencido que os serviços, procediam à consulta da via verde para perceberem em que viatura fora feita a deslocação.

"Só em 2017, com a investigação, é que tive a noção que esse procedimento não existia e havia uma desconformidade. Nessa altura pedi um levantamento exaustivo", adiantou o presidente da câmara de Tondela desde 2013. Para trás (desde 2001) tem três mandatos como vereador em regime de permanência.



Segundo as informações recolhidas pelo JN, José António Jesus e Pedro Adão devolveram ao município cerca de 11 mil e dez mil euros, respetivamente, que tinham recebido indevidamente, a título de despesas de deslocação.