Autarca de Portimão e presidente de hospital arguidas em caso de vacinação indevida

A presidente da Câmara Municipal de Portimão e a presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) foram constituídas arguidas por suspeitas de vacinação indevida contra a covid-19.



A autarca Isilda Gomes recebeu as duas doses, em janeiro deste ano, quando prestava voluntariado no CHUA Arena, um hospital de retaguarda no combate à pandemia. A médica Ana Castro, que é nora da presidente do município, era responsável pela elaboração das listas de quem deveria ser vacinado.

A presidente da Câmara era responsável pelo projeto das visitas virtuais entre os doentes internados e as famílias, um trabalho que não implicava o contacto direto com os infetados. Na altura, a autarca e o CHUA rejeitaram tratar-se de um caso de vacinação indevida e de favorecimento pelas ligações familiares.

Isilda Gomes explicou que foi vacinada por ser "obesa e hipertensa" e ter 69 anos, considerando pertencer a um grupo de risco.

A autarca e a responsável pelo CHUA recusaram prestar declarações sobre a investigação em curso.