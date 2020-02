Autarca e ex-presidente da Assembleia Municipal da Covilhã novamente absolvidos

JN/Agências Hoje às 17:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal da Covilhã voltou esta quinta-feira a absolver o atual presidente da Câmara e o ex-presidente da Assembleia Municipal da Covilhã do crime de prevaricação de titular de cargo político em concurso aparente com participação económica em negócio.

O tribunal não deu como provado que Vítor Pereira e Manuel Santos Silva, respetivamente presidente da Câmara e antigo presidente da Assembleia Municipal da Covilhã, tenham agido "em conjugação de esforços" para lesarem os interesses patrimoniais do município local ou "violado gravemente" as regras e normas a que estavam sujeitos, como sustentava a acusação.

Os dois arguidos, que foram eleitos pelo PS, já tinham sido absolvidos pelo mesmo tribunal em 2018, mas o Tribunal da Relação de Coimbra mandou anular a sentença por "falta de fundamentação e por omissão de pronúncia", determinando a sua substituição por outra.

Os dois arguidos foram acusados por, numa altura em que exerciam as funções de presidente da Câmara e de presidente da Assembleia Municipal, terem estabelecido um acordo extrajudicial que pôs fim a um processo que opunha a autarquia local à mulher e cunhada de Manuel Santos Silva e no âmbito do qual estas já tinham sido condenadas em duas instâncias.

Segundo a acusação, as familiares de Manuel Santos Silva tinham de pagar ao município cerca de 265 mil euros, mais 57 mil euros em juros, mas o acordo foi feito sem que os juros fossem considerados e por metade do valor base, sendo que a verba foi paga com 13 mil euros em dinheiro e com a entrega de um terreno avaliado em 119 mil euros.

O Ministério Público (MP) acusou, por isso, os dois autarcas de agirem de modo a fazer "um negócio lesivo para os interesses patrimoniais da autarquia" e, frisando que Vítor Pereira foi reeleito presidente da Câmara, também pediu a perda de mandato para aquele arguido.

Na decisão de julho de 2018, o tribunal decidiu em sentido contrário, tendo absolvido os arguidos por não ter dado como provado que Vítor Pereira e Manuel Santos Silva tivessem agido "grosseiramente para beneficiar" as familiares de Santos Silva.

O MP e o ex-presidente da Câmara da Covilhã Carlos Pinto, (que se constituiu assistente neste processo), recorreram para a Relação, instância que mandou anular e substituir a sentença, mas sem se pronunciar sobre a decisão.

No início da sessão desta quinta-feira, a magistrada explicou que a Relação considerou que era necessário "retificar a sentença" e "corrigir" determinados elementos, tendo passado à leitura do documento, que volta a absolver os dois arguidos.

Na fundamentação, o tribunal considerou que os requisitos dos crimes em causa não ficaram "preenchidos".

À saída, nenhum dos arguidos quis prestar declarações