Autarca recebeu dez mil euros, mas não deu emprego pedido nem devolveu dinheiro

Joaquim Gomes Hoje às 11:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O vice-presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Domingos Pereira, negou, na quinta-feira, no tribunal local, a prática de qualquer crime de corrupção, no caso do envelope com dez mil euros que a Polícia Judiciária lhe apreendeu na sua casa, em julho 2018, numa diligência de busca de outro processo criminal em que o autarca barcelense era suspeito.

Domingos Ribeiro Pereira, antigo deputado e ex-autarca do PS, que agora é vice-presidente da câmara como independente, está acusado de corrupção passiva. Segundo o Ministério Público (MP), o arguido aceitou dez mil euros da antiga comerciante Maria José Figueiredo, mãe de um antigo secretário na Câmara Municipal de Barcelos, José Figueiredo.

No primeiro mandato (2009-2013) de Domingos Pereira como vereador, José Figueiredo foi secretário da autarquia. Assumiu este lugar por nomeação pessoal de Domingos Pereira, que não foi renovada no seu segundo mandato (2013-2017). Segundo a acusação, a mãe do jurista pagou os dez mil euros para que Domingos Pereira contratasse o filho a termo definitivo, de forma que integrasse o quadro da autarquia e não dependesse de nomeações partidárias.

Porque não devolveu o dinheiro?

Domingos Pereira assume que recebeu o dinheiro em 25 de janeiro de 2016, mas garante que não acedeu ao pedido de Maria José Figueiredo. Nunca chegou a devolver o dinheiro porque a sua família e a daquela mulher eram próximas e a eventual devolução seria constrangedora e interpretada quase como um desaforo, justificou-se. De resto, contou ao tribunal ter combinado com os filhos que, se fosse vítima de uma fatalidade, não deveriam gastariam aquele dinheiro e, finalmente, deveriam devolvê-lo a Maria José Figueiredo.

Seja como for, o dinheiro nunca foi gasto por Domingos Pereira e acabou por ser encontrado num armário da sua casa dois anos e meio depois de o ter recebido, na referida buscas da PJ. O próprio Domingos Pereira terá anotado, no próprio envelope onde o dinheiro se encontrava, que o recebera em 25 de janeiro de 2016, para empregar o filho de Maria José Figueiredo na Câmara de Barcelos.

A versão de Domingos Pereira foi integralmente corroborada, em julgamento, pelos seus dois filhos, o médico cardiologista Vítor Hugo Pereira e a técnica superior Ana Filipa Pereira. Segundo estes, a antiga comerciante Maria José Figueiredo terá posto o envelope com dez mil euros dentro de uma saca com peças de crochê que era destinada à esposa do autarca em janeiro de 2016.

PUB

"Pagou campanha do seu bolso"

A testemunha Elisabete Barreto da Silva, inspetora tributária e aduaneira, também defendeu, perante o Tribunal Coletivo, que Domingos Pereira seria incapaz de ser deixar corromper. A mulher fez parte do movimento cívico independente que levou à reeleição do autarca, nas eleições de 26 de setembro de 2021, e está convencida de que ele "não aceitaria nada de ninguém". "Pagou toda a campanha do seu próprio bolso", observou.

Também em defesa do arguido, funcionárias camarárias e o ex-vereador barcelense José Carlos Sousa Brito salientaram, por seu turno, que o eventual regresso do jurista José Figueiredo à Câmara Municipal de Barcelos era "impossível", porque este "nunca se adaptou às suas funções e tinha um mau feitio". "Ele não gostava de trabalhar e era um menino da mamã, não se lhe podia dizer nada", comentou a testemunha Maria da Conceição, funcionária administrativa da câmara há mais de 30 anos.

A antiga comerciante Maria José Figueiredo está acusada de corrupção ativa. No entanto, nunca prestou declarações e, de idade avançada, está dispensada de comparecer presencialmente no julgamento.

O outro processo-crime

A diligência de busca em que a PJ de Braga apreendeu o envelope com os dez mil euros foi realizada por conta de uma investigação sobre o alegado favorecimento de uma empresa de segurança privada e em que já são arguidos, entre outros, o ex-presidente da Câmara de Barcelos Miguel Costa Gomes e a ex-vereadora Armandina Saleiro. Foi esta que, em 6 de maio de 2016, substituiu na vice-presidência da autarquia Domingos Pereira, a quem Miguel Costa Gomes retirou então a confiança política.