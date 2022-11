Autarcas acusados de violar contratação pública por recorrer a empresa do presidente do Arouca

Alexandre Panda Hoje às 19:59 Facebook

O ex-presidente de Câmara de Arouca e antigo secretário de Estado José Artur Neves, acusado de prevaricação e falsificação por ter encomendado uma obra municipal sem contrato à empresa do presidente do F. C. Arouca, nas vésperas das eleições autárquicas de 2017, com o objetivo de angariar votos, também está indiciado por ter violado as regras de contratação pública. Este crime terá sido praticado com a conivência da atual presidente de Câmara, Margarida Belém, e do dirigente do clube, Carlos Pinho.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), além de a pavimentação do troço que liga Chão de Ave a Provizende ter sido encomendada e executada por ocasião das autárquicas - mas apenas adjudicada e cabimentada meses depois -, o município nunca poderia ter contratado a empresa de Carlos Pinho. A firma já tinha ultrapassado o limite legal de adjudicação direta atribuída pela Câmara de Arouca de 150 mil euros e nem sequer podia ter sido convidada.

"Com vista a efetivarem a preferência da sociedade arguida na execução de empreitadas de obras públicas e assegurarem o pronto e indiscutível pagamento dos serviços prestados por esta, ainda que violando propositadamente as regras e as normas aplicáveis à contratação pública, como bem sabiam ser o caso, pois caso fossem cumpridas não permitiram a execução de uma empreitada nova sem um menos célere procedimento contratual prévio, nem o convite à sociedade arguida porque beneficiaria nos dois anos anteriores de contratos celebrados por ajuste direto em valor superior a 150 mil euros", assegura a acusação do MP.