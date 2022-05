Autarcas alvo de queixa-crime após exigirem rendas a escola profissional

Escola profissional de Penacova acusa presidente da Câmara e vereador da Educação de tentarem prejudicá-la, para beneficiarem grupo privado GPS.

A Escola Profissional Beira Agueira (EBA) apresentou na Polícia Judiciária de Coimbra uma queixa-crime contra o presidente da Câmara de Penacova, Álvaro Coimbra, e o vereador com o pelouro da Educação, Carlos Sousa. Acusa-os de quererem prejudicar o estabelecimento, para beneficiarem o Grupo GPS, que possui colégios e escolas profissionais no país e onde o vereador da Educação foi funcionário.

Autarquia e EBA andam "desavindas" há vários anos, com o município PSD a exigir a esta escola privada 150 mil euros, referentes a rendas em atraso desde outubro de 2013, pela utilização do edifício municipal onde funciona a instituição de ensino. A Câmara avançou com um pedido de despejo das instalações, ocupadas pela EBA desde 1995, acusando a escola de recusar "liminarmente qualquer pagamento".