Autarcas do PS e PSD suspeitos de corrupção com obras de 30 milhões

Atual presidente da Câmara de Espinho, detido pela PJ, terá dado continuidade a esquema iniciado por antecessor. Chefe do Urbanismo, líder do grupo Grupo Pessegueiro e dono de gabinete de arquitetura também detidos.

O presidente da Câmara de Espinho eleito pelo PS, Miguel Reis, o chefe da divisão de Urbanismo da autarquia, José Costa, um arquiteto do gabinete JRCP, João Rodrigues, assim como dois empresários do ramo da construção e imobiliária, um deles Francisco Pessegueiro, foram ontem detidos pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto por crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, abuso de poderes e tráfico de influências.

Na mesma operação, a PJ também realizou buscas na residência do ex-presidente da Câmara de Espinho e atual vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, Joaquim Pinto Moreira, que deixou a autarquia nas últimas eleições após três mandatos. Em causa estão suspeitas de licenciamentos abusivos de empreendimentos de mais de 30 milhões de euros e que foram realizados, nos últimos anos, pelos dois executivos. Primeiro com Pinto Moreira e depois com Miguel Reis.