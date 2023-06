Autarquia paga seis mil euros por aterro de resíduos de obras

A União das freguesias de Ribeira de Pena (Salvador) e Santo Aleixo de Além-Tâmega vai ter de pagar seis mil euros de coima por ter permitido que fossem depositados resíduos da construção civil em terrenos baldios.

Em 2015, a Inspeção-Geral da Agricultura do Mar, do Ambiente e do Ordenamento (IGAMAOT) tinha aplicado uma coima de 12 mil euros, mas o Tribunal de Vila Pouca de Aguiar reduziu-a a metade. Uma decisão agora confirmada pelo Tribunal da Relação de Guimarães.

Em outubro de 2015, a GNR encontrou, em terreno da união de freguesias do concelho de Ribeira de Pena mas sem vedação, materiais de construção e demolição, como pedaços de blocos, tijolos, telhas e outros. Também ali havia resíduos urbanos, como plásticos, roupas, móveis.