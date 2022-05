Automobilista apanhado com "droga do riso" na Costa da Caparica

Beatriz Azeredo Hoje às 14:23 Facebook

A GNR deteve um homem, esta terça-feira, na Costa da Caparica, concelho de Almada, que tinha no carro uma garrafa de óxido nitroso, haxixe e quase dois mil euros.

Durante uma ação de patrulhamento, a GNR mandou parar o carro, e o condutor, de 23 anos, teve um comportamento considerado suspeito, mostrando-se desconfortável perante a presença dos militares.

As diligenciais policiais realizadas, e apesar de o condutor ter tentado esconder as drogas, levaram à apreensão de uma garrafa de óxido nitroso, conhecido como "droga do riso", 53 doses de haxixe e 1930 euros.

O homem foi constituído arguido e é ouvido hoje no Tribunal Judicial de Almada, para aplicação de eventuais medidas de coação.