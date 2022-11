Autoridades apreendem tacos de golfe e vinho verde a Manuel Pinho

Alexandre Panda e Joaquim Gomes Hoje às 20:10 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades que realizaram, esta quinta-feira, buscas na residência do ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, apreenderam tacos de golf, cerca de 200 garrafas de vinho verde e da região do Douro, além de mesas de "flippers" e uma peça de barro. Os mandados de busca, passados no âmbito do processo das rendas excessivas da EDP, previam a apreensão de elevado valor.

De acordo com informações recolhidas pelo JN. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) realizou nesta quinta-feira buscas à residência do antigo ministro da Economia Manuel Pinho, na zona de Braga, onde está sujeito a prisão domiciliária.

As autoridades levaram ainda bens que tinham sido apreendidos em fevereiro, aquando das últimas buscas na mesma residência. Manuel Pinho tinha sido nomeado fiel depositário das mesmas mas o Ministério Público decidiu agora levá-las.