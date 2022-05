Autoridades apreenderam 369 quilos de meixão em três meses nos aeroportos

JN/Agências Ontem às 23:23 Facebook

As autoridades apreenderam 369,4 quilos de meixão nos aeroportos de Lisboa e Porto entre 25 de fevereiro e três de maio. Meixão é a enguia juvenil cuja captura é proibida e que vale mais de seis mil euros o quilo no mercado asiático.

As apreensões resultaram de sete operações distintas, sendo que seis ocorreram no aeroporto de Lisboa. Ainda assim, foi no aeroporto do Porto que se deu a apreensão da maior quantidade de meixão, dez quilos duma só vez a 30 de março.

De acordo com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), após as operações, o meixão foi devolvido vivo à natureza, numa área da bacia hidrográfica mais próxima. Todos os casos de tráfico identificados estão agora sob a responsabilidade do Ministério Público, que coordena as tarefas entre todas as várias forças policiais envolvidas.

No aeroporto de Lisboa, entre dois de abril e dois de maio, em seis operações de combate ao tráfico de meixão, foram apreendidos 278 quilos de meixão. Numa operação distinta que não ocorreu nos aeroportos, foram apreendidos 80 quilos desta espécie, a 25 de fevereiro, durante o seu transporte.

Pela primeira vez, uma rede de tráfico de meixão em julgamento

O Ministério Público de Lisboa vai levar a julgamento, pela primeira vez em Portugal, uma rede criminosa internacional de tráfico de meixão que atuava na margem sul.

Em causa crimes de associação criminosa, dano contra a natureza e contrabando qualificado, conforme o JN noticiou em novembro de 2021.

Os cabecilhas, três indivíduos de nacionalidade chinesa estão em prisão preventiva a aguardar o início do julgamento.