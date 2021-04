Autoridades capturaram 263 criminosos violentos escondidos em Portugal

Roberto Bessa Moreira Hoje às 07:13 Facebook

Na sexta-feira da semana passada, a Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Leiria, Rodrigo Chaves, um brasileiro, de 38 anos, que fugiu para Portugal, depois de, em janeiro do ano passado, ter assassinado a tiro a ex-sogra e atirado o corpo a um riacho.

No dia seguinte, foram detidos os montenegrinos Igor e Vladimir Bozovic. Pai e filho são elementos destacados da Kavac, uma das mais violentas máfias dos Balcãs, e há um ano que estavam escondidos numa quinta do Redondo, no Alentejo. Eram procurados desde 2017 por crimes como homicídio, extorsão, branqueamento de capitais e tráfico de armas e droga.