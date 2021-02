Autoridades em alerta com festas de Carnaval

Alexandre Panda Hoje às 08:20 Facebook

PSP e GNR vão estar atentas a quem furar regras do estado de emergência e infratores arriscam multas pesadas.

Os festejos de Carnaval, com desfiles intermináveis de carros alegóricos e escolas de samba, entre chuvas de confetes e serpentinas e com milhares de pessoas a assistir, foram cancelados por causa da covid-19, mas as autoridades não vão baixar a guarda e até reforçarão a fiscalização.

PSP e GNR vão apertar o cerco para que sejam respeitadas as restrições impostas pelo estado de emergência e quem tiver intenção de furar o confinamento e organizar farras clandestinas é melhor pensar duas vezes. E as multas são pesadas.