Várias empresas de Mário Ferreira estão, esta quarta-feira, alvo de buscas por parte da Autoridade Tributária e do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Em causa estarão indícios de fraude fiscal, segundo noticia o semanário "Expresso", no que diz respeito ao negócio do navio Atlântida, comprado aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo por uma das empresas do grupo e mais tarde vendido para a Noruega.