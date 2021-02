Autoridades portuguesas confirmam investigação ao avião privado com 500 quilos de droga

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:35 Facebook

Inquérito que corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Caso envolve João Loureiro, ex-presidente do Boavista.

As autoridades portuguesas estão a investigar o caso do jato privado que se preparava para transportar 500 quilos de cocaína entre o Brasil e Portugal. É a própria Procuradoria-Geral da República que confirma a abertura de um inquérito. "Confirma-se a existência de um inquérito que corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. O mesmo encontra-se sujeito a segredo de justiça, pelo que não é possível prestar informação adicional", informa fonte oficial da Procuradoria-Geral da República após questões enviadas pelo JN.

Recorde-se que, em 9 de fevereiro, a Polícia Federal Brasileira descobriu 500 quilos de cocaína escondidos num avião privado, que deveria trazer o ex-presidente do Boavista, João Loureiro, para Portugal. O jato foi apreendido no aeroporto de Salvador da Baía, de onde deveria partir para Tires, em Portugal. A rota prevista da aeronave previa uma paragem em Cabo Verde.

O ex-presidente do Boavista assegura que não tem nada a ver com a droga e que até tinha alertado o comandante para fazer "uma inspeção rigorosa ao avião". Diz-se totalmente disponível para colaborar com as autoridades. Foi interrogado por quatro horas e cedeu informações e dados do seu telemóvel, como fotografias e mensagens.