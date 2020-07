Autoridades portuguesas examinaram poços no Algarve na investigação de Maddie

JN Hoje às 20:10 Facebook

As autoridades portuguesas examinaram três poços em Vila do Bispo durante oito horas, na quinta-feira, no âmbito da investigação sobre o desaparecimento de Madeleine McCann.

A informação, baseada em relatórios da investigação, foi inicialmente avançada pela imprensa britânica, quando o jornal "The Mirror" noticiou que polícias e mergulhadores da região do Algarve examinaram três poços fora de uso em Vila do Bispo, na quinta-feira.

A área investigada fica a cerca de 16 quilómetros do resort da Praia da Luz onde Maddie desapareceu, em 3 de maio de 2007.

Vários investigadores estiveram no local com equipamento de mergulho especializado para examinar os poços. O maior teria mais de 13 metros de profundidade e as operações terão demorado cerca de oito horas.

Os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, não terão sido informados sobre o motivo pelo qual as autoridades examinaram os poços, adianta a imprensa britânica.

O "The Mirror" também refere que os locais das buscas ficam perto de uma praia em que a carrinha do suspeito alemão Christian Brueckner foi fotografada em 2007.

A investigação sobre o desaparecimento de Maddie foi reativada em junho, depois de as autoridades alemãs terem anunciado que estavam a investigar Brueckner, um predador sexual alemão condenado por abusos de crianças.

O suspeito morou na costa do Algarve e o seu número de telemóvel português recebeu uma chamada de 30 minutos na Praia da Luz cerca de uma hora antes de Madeleine desaparecer.