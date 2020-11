Autoridades procuraram autor do duplo homicídio em Torres Vedras

RP Hoje às 15:06 Facebook

As autoridades prosseguem as buscas para encontrar o principal suspeito do duplo homicídio, pepetrado na madrugada de sábado em Santa Cruz, Torres Vedras, que vitimou um homem, de 63 anos, e a filha, de 37, que se encontrava grávida de quatro meses.

Os corpos das vítimas, que apresentavam mútliplos golpes de arma branca, foram encontrados por um vizinho que, sábado de manhã, estranhou ver fechada a peixaria de José Damião.

Com um escadote conseguiu aceder à casa onde ele residia com a filha, Sílvia Damião, e o outro filho, Xavier Damião, que é o principal suspeito do crime. O corpo do comerciante jazia na varanda e o de Sílvia no interior do apartamento, ambos cobertos de sangue.

A GNR e a Polícia Judiciária foram acionadas de imediato e, após as primeiras diligências no local do crime, começaram as buscas por Xavier, que ainda prosseguem..