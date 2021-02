Autoridades têm 500 adeptos radicais sinalizados

Alexandre Panda Hoje às 09:29 Facebook

"Casuals" são um subgrupo opaco dentro das claques disposto a praticar ações violentas contra adeptos de clubes rivais. PSP admite crescimento do fenómeno.

São um grupo dentro do grupo. Uma subcultura quase secreta marcada pelas ações violentas contra adeptos de outros clubes. Os chamados "casuals" estão a crescer em Portugal e as autoridades têm sinalizados cerca de 500 destes adeptos informalmente organizados, repartidos por cinco dos principais emblemas desportivos nacionais. No atual clima de tensão e violência no futebol, as autoridades redobram a vigilância.