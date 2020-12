Auxiliar suspeito de abusar de crianças em duas escolas fica preso

Inês Banha Hoje às 18:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 18 anos é suspeito de ter abusado sexualmente de pelos nove meninos em duas escolas da Grande Lisboa onde, no último ano, desempenhou funções de auxiliar de ação educativa e formador de informática.

O arguido foi detido na segunda-feira pela Polícia Judiciária (PJ) e vai agora aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, por decisão do tribunal.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o jovem terá apalpado e manipulado a zona sexual de rapazes com idades compreendidas entre os sete e os 11 anos, durante e após o período escolar. Os abusos aconteceriam durante as aulas e no recreio e não existiria da parte do suspeito preocupação em escondê-los.

A investigação foi iniciada há cerca de um mês, depois de uma das vítimas ter contado o que se passava aos pais. O suspeito foi, nessa altura, suspenso pela direção da escola, privada, e o caso denunciado à PJ.

As diligências permitiram aos inspetores descobrir mais dois meninos alegadamente abusados sexualmente pelo arguido noutra instituição de ensino onde trabalhara no ano letivo anterior.

"O abusador exercia funções de auxiliar de ação educativa, técnico de informática e audiovisuais, para além de formador de atividade de enriquecimento curricular naqueles estabelecimentos, tendo aproveitado a proximidade e a confiança que mantinha com as crianças para assim consumar os atos ilícitos", adiantou esta terça-feira, em comunicado, a PJ. Está indiciado por "inúmeros crimes de abuso sexual de crianças".

Ao que o JN apurou, a detenção, e consequente sujeição a prisão preventiva, terá visado evitar que o presumível abusador viesse a praticar, caso conseguisse ter privacidade, atos sexuais mais violentos.

Até ao momento, foram identificadas nove vítimas, mas a Judiciária teme que existam mais.