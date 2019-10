Avião aterra de emergência no aeroporto de Faro após confrontos

Hoje às 19:05 Facebook

Sete passageiros de um voo que partiu de Manchester com destino a Tenerife foram detidos pela PSP, na quinta-feira, depois de o avião ter sido desviado para Faro na sequência de incidentes.

Os confrontos terão começado pouco depois de o avião ter levantado voo ainda em solo britânico. Dois grupos envolveram-se em agressões, levando a que o avião fosse desviado para Faro.

Uma das hospedeiras ainda sentou um dos envolvidos na parte da frente do avião, afastando-o do resto do grupo. No entanto, segundo escreve o jornal "Metro", o homem voltou ao lugar inicial reatando as cenas de violência no interior do aparelho.

Já em Faro, sete dos passageiros foram levados por elementos da PSP.

Um porta-voz da easyJet confirmou o incidente aos jornais ingleses. "Podemos confirmar que o voo EZY1903 de Manchester para Tenerife, no dia 3 de outubro, foi desviado para Faro na sequência de distúrbios entre passageiros que foram depois acompanhados pela polícia. O avião seguiu depois viagem para o destino previsto".

Ao JN, fonte da PSP confirmou o incidente sem, no entanto, explicar a situação dos passageiros retirados do avião.