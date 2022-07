Avô abusava da neta no regresso da escola

JN Hoje às 12:28 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um homem de 59 anos por mais de uma dezena de crimes de abuso sexual de crianças. Os crimes ocorreram desde o final do ano passado e as vítimas foram a própria neta, de 11 anos, e uma amiga.

O suspeito, operário da construção civil, esteve emigrado durante cerca de uma década. No verão passado regressou a Portugal. Nesse ano, por se encontrar desempregado, prontificou-se a ir buscar a neta, de dez anos de idade, à escola e a levá-la para a sua residência e tomar conta dela até ao pai a ir buscar.

O homem aproveitava-se destes momentos para praticar atos sexuais de relevo com a neta, quer no trajeto de regresso da escola, quer na sua casa. O suspeito terá também abusado de uma amiga da vítima, da mesma idade, quando ficou com ela ao seu cuidado.

O suspeito irá ser apresentado a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.