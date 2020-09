Avô detido por abusar de netos de seis anos no Porto

T.R.A. Hoje às 12:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 72 anos foi detido por abuso sexual de crianças no Porto. As vítimas são os próprios netos, um casal de gémeos de seis anos de idade que residiam consigo desde o início do ano.

O suspeito acolheu a filha na sua habitação após esta se ter separado do anterior companheiro. A mulher levou consigo os seus dois filhos, de seis anos de idade.

Por causa do confinamento imposto pela pandemia de covid-19, o homem, reformado de 72 anos, começou a passar largos períodos do dia sozinho com as crianças.

Segundo a Polícia Judiciária (PJ), valendo-se do ascendente que tinha sobre elas, "submetia-as a várias práticas abusivas, quando não se encontrava qualquer outro adulto na residência, para satisfação dos seus impulsos sexuais".

Os factos foram comunicados à PJ que, de imediato desenvolveu diligências que permitiram recolher "indícios seguros da prática dos referidos crimes e respetiva autoria, e que culminaram com a detenção do agressor".

O homem vai agora ser apresentado a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação adequadas.