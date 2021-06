Baleado na cabeça após espreitar à janela de casa

Rogério Matos Hoje às 16:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 50 anos foi baleado na cabeça na janela da sua casa no Seixal esta madrugada de quarta-feira por dois homens à procura do seu filho. A vítima encontra-se em coma no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O caso ocorreu à uma hora da madrugada na Rua Primeiro de Dezembro, em Vale de Milhaços, Seixal. Dois suspeitos dirigiram-se de carro à casa do jovem com quem supostamente tinham um ajuste de contas e bateram à porta da moradia onde este reside, com a esperança de o encontrar.

O pai do jovem surgiu na janela de casa para averiguar sobre o que queriam e estes perguntaram pelo seu filho. O homem de 50 anos respondeu que ele não se encontrava em casa e foi nesse momento atingido com um tiro na cabeça.

Os suspeitos colocaram-se em fuga no carro, tendo ainda disparado mais um tiro. Até às 16 horas desta quarta-feira, não tinham sido identificados e localizados.

A vítima foi assistida no local pelos bombeiros e foi transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde às 15 horas se encontrava em coma. A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso, que terá na sua génese um ajuste de contas entre os suspeitos e o filho da vítima.