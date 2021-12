Baleado na cabeça em negócio que correu mal

Reis Pinto e Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:14 Facebook

Um homem foi baleado na cabeça junto a um café na Brandoa, Amadora, encontrando-se em estado grave. Uma transação de droga que correu mal é uma das explicações avançadas para a agressão. A PSP deteve o alegado autor do disparo.

O tiroteio ocorreu, este domingo, cerca das 13.40 horas, junto a um café na Rua de Paiã, na freguesia da Brandoa, uma via que corre paralela a dois importantes eixos rodoviários de Lisboa, a CRIL e a Circular Exterior da Área Metropolitana de Lisboa.

Um BMW série 1, com dois ocupantes, pára à porta de um pequeno café e dele se aproxima um homem. O passageiro sai e cede-lhe o seu lugar, no que aparentava ser uma "normal" transação de droga.

No entanto, o condutor, e presumível traficante, começa a discutir com o cliente, por motivações que só a investigação permitirá apurar e, subitamente, arranca, ouvindo-se, quase em simultâneo, dois disparos.

Nesta altura, o passageiro começou a correr ao lado da viatura, que embateu com violência contra a parede de uma casa. O BMW imobiliza-se, o indivíduo abre a porta, atira o ferido para a rua e entra no carro.

Os dois homens tentam a fuga, mas os danos no automóvel são extensos e impedem-no de circular. O pendura conseguiu escapar, mas PSP conseguiu deter o condutor.

A vítima ficou prostrada no solo e foi assistida no local durante largos minutos por uma equipa médica do INEM, que depois o transportou para o hospital.

Por se tratar de um crime com utilização de arma de fogo, o caso foi logo entregue à Polícia Judiciária.