Baleado na perna após discussão junto a discoteca no Seixal

Um homem foi baleado na madrugada desta quinta-feira após uma discussão na via pública junto a uma discoteca no Seixal.

A vítima foi atingida com um tiro na perna por um homem com quem discutia, por razões ainda não apuradas. O autor do disparo colocou-se em fuga e está a ser procurado pela Polícia Judiciária de Setúbal, responsável pela investigação.

A PSP também se deslocou ao local, mas à chegada das autoridades, já o suspeito tinha fugido. A Polícia Judiciária de Setúbal esteve a recolher provas e vai agora tentar identificar, localizar e deter o suspeito.