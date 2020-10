Baleado numa perna à porta de club de strip em Lisboa

AP Hoje às 11:50 Facebook

Um homem, 36 anos, foi baleado numa perna, na madrugada deste domingo, na rua Sousa Martins Ferrão, em Lisboa, onde existe um club de strip.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o alerta foi dado pouco depois da 1 hora. Não se sabe se o indivíduo estava a sair do club de strip "Body Club", mas o certo é que foi atingido a escassos metros da porta do estabelecimento.

A PSP foi chamada ao local e a Polícia Judiciária já se encontra a investigar.

No local, foi encontrado um invólucro de bala de calibre ponto 22, que vai agora ser analisado pela balística.

A vítima foi assistida no local e transportada para o Hospital de S. José de onde já teve alta.