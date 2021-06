Baleado sem querer durante rixa em bairro do Porto

Ana Correia Costa e Roberto Bessa Moreira Hoje às 00:10 Facebook

Homem caminhava com a namorada na Pasteleira Nova quando foi atingido no joelho por disparo. PSP investiga caso.

Um homem foi atingido, fortuitamente, por um tiro disparado durante uma rixa entre vários indivíduos, ocorrida no Bairro da Pasteleira Nova, no Porto. O ferido foi transportado numa viatura particular para o hospital e já terá sido submetido a uma intervenção cirúrgica. A PSP tenta identificar o autor do disparo.

Tudo aconteceu perto das 20.30 horas desta sexta-feira, quando um casal de namorados percorria, a pé, uma artéria que atravessa o Bairro da Pasteleira Nova. Nesse instante, ambos aperceberam-se de uma rixa envolvendo vários indivíduos, mas não tiveram tempo de fugir. Um de vários tiros disparados no local dos confrontos veio na direção do casal e atingiu o joelho do homem.

Este foi, de imediato, transportado num carro para um hospital privado da cidade do Porto, onde terá sido operado de urgência. A informação foi revelada à PSP pela namorada da vítima, já na unidade hospitalar e depois de alertar para o sucedido. Nessa altura, a mulher contou que não conhecia nenhuma das pessoas envolvidas na rixa, nem tão pouco o motivo que provocou os confrontos. Alegou, ainda, que o disparo atingiu o seu namorado de forma fortuita.

Após registar a queixa, a PSP dirigiu-se ao Bairro da Pasteleira, mas já não encontrou nenhum dos elementos que participaram na luta. A investigação irá prosseguir para tentar identificar o autor do tiro.