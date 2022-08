Baleados nas pernas junto a café de Lisboa

Dois homens foram baleados nas pernas por atiradores que passavam, de carro, junto a café de Lisboa. As duas vítimas foram transportadas para o Hospital Santa Maria e não correm perigo. A PJ está a investigar.

O caso ocorreu no domingo à noite. O carro onde seguiam os suspeitos aproximou-se de um café na Rua Vitor Santos, no Bairro da Boa Nova, e foram disparados vários tiros que atingiram dois homens nas pernas.

A PSP foi alertada perto das 22.45 horas e, quando os agentes chegaram o local, os suspeitos já tinham fugido. As duas vítimas foram assistidas no local pelos bombeiros e transportadas para o Hospital Santa Maria, em Lisboa, com ferimentos considerados ligeiros, segundo fonte oficial da PSP.

O caso transitou para a Polícia Judiciária de Lisboa, que tenta agora localizar e deter os autores dos disparos. No local, foram recolhidos vários invólucros e testemunhos que podem ajudar na investigação.