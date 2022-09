Baleou grávida em luta de território pela venda de perfumes

A batalha campal e o tiroteio protagonizado por dois clãs, que lançaram o pânico em Vila Real no final do mês de julho, foram motivados por zangas antigas, com uma luta de território pela venda ambulante de perfumes. À mistura também houve uma promessa quebrada de um casamento que adensou as inimizades. O feirante, de 51 anos, que estava em liberdade condicional de uma condenação por homicídio e que baleou uma grávida foi detido pela PJ de Vila Real, em Braga.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, os dois clãs, ambos residentes em Vila Real e com relações familiares entre si, já andavam de costas voltadas há vários meses. Entre eles, havia um casamento prometido de um jovem casal que não chegou avante, mas também outras pequenas disputas.

Mas o que fez estalar o verniz, na tarde do passado dia 26 de julho, foi a família do atirador ter visto membros do outro clã a vender perfumes junto do Teatro Municipal de Vila Real. Território que pertenceria aos familiares do agora detido.