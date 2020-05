Balões na despedida de família e amigos a Valentina

Rui Farinha Hoje às 20:12 Facebook

Dezenas de pessoas juntaram-se para dizer o último adeus a Valentina, com balões brancos e cor de rosa, nos acessos ao cemitério do Bombarral.

Na passagem do carro funerário ouviram-se palmas. As pessoas não puderam entrar no cemitério, por ordem das autoridades, devido à pandemia da covid-19. O acesso ficou reservado para os familiares e amigos mais próximos.

Foi um adeus muito sentido à criança de nove anos, morta pelo pai e pela madrasta, num ambiente que misturou enorme tristeza mas também muita raiva.

Valentina foi sepultada na campa da bisavó.

Filha de pais separados, Valentina estava na casa do pai, em Atouguia da Baleia, Peniche, na quarta-feira, quando, depois de uma disputa com o pai, quando este lhe dava banho, a criança terá sido alvo de violentos golpes na cabeça, levando à sua asfixia. Essas são, pelo menos, as primeiras conclusões da autópsia.

O pai deu o alerta para o desaparecimento da filha à GNR, na quinta-feira. O corpo da menina foi encontrado tapado por ramos a cerca de seis quilómetros da localidade, no domingo. Nesse mesmo dia, o pai e a madrasta foram detidos pela PJ.

Os dois detidos, suspeitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, foram ouvidos esta terça-feira em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria. As medidas de coação são conhecidas na quarta-feira.