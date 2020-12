Bancário desviou 673 mil de clientes para fazer apostas online

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 13:23 Facebook

Um antigo bancários de 32 anos confessou esta manhã de quarta-feira ter retirado centenas de milhares de euros das contas de seis clientes para fazer apostas na internet. "Perdi a cabeça", admitiu no Tribunal de São João Novo, no Porto.

"Por brincadeira", em 2012, o jovem bancário fez uma aposta de 50 euros. Num mês e pouco ganhou 15 mil euros. A experiência "fascinou-o" e decidiu propor uma "espécie de sociedade" ao tio. Ele emprestava algum dinheiro e o sobrinho apostava.

"As coisas correram bem até ao momento em que deixaram de correr bem", contou o arguido, que trabalhava na agência do Banco Popular, da rua de Sá da Bandeira, no Porto. "Perdi todo o dinheiro e limpei a conta do meu tio"- cerca de 200 mil euros -; "não sabia como lhe dizer". Em 2016, o tio pediu o dinheiro pois ia comprar uma casa em Arcos de Valdevez. E foi aí que tudo se precipitou.

"Perdi a cabeça e comecei a ir ao dinheiro de outras pessoas. Achei que apostando ia recuperar o dinheiro perdido", explicou perante o juiz. "Desesperado", escolheu seis contas bancárias com saldos elevados e sem homebanking ativado. Emitiu ele as chaves de acesso e, com elas, passou a usar aquelas contas para financiar as apostas.

673 mil euros em seis meses

Em apenas seis meses, terá desviado 673 mil euros dos seis clientes. "Estava completamente perdido. A minha intenção era devolver o dinheiro a essas pessoas", garantiu. Acabaria apanhado em janeiro de 2017 após a realização de uma auditoria.

O arguido lembrou que há cerca de 211 mil euros que não gastou e que ia devolver mas que ficaram cativos na plataforma de apostas. Pediu, por isso, que a verba revertesse para o banco que, entretanto, já compensou os clientes pelas verbas perdidas.

O antigo bancário admitiu todos os factos e frisou que assinou uma confissão de dívida e está a cumprir os pagamentos acordados com o banco. Aliás, já terá devolvido cerca de 56 mil euros e, a curto prazo, pretende entregar outros 50 mil euros das mais-valias da venda da sua casa. Mais: como passou a residir em casa dos pais e deixou de pagar renda pretende aumentar o pagamento mensal de 500 para 900 euros.

"É um desespero. Quanto mais rápido conseguir-me livrar disto, melhor", afirmou, admitindo que o seu problema aditivo de jogo está "resolvido" e que está a ser acompanhado por uma psicóloga.

Acusado de 32 crimes

O homem está acusado de 32 crimes: 21 de acesso ilegítimo, três de falsificação de documentos, um de falsidade informática, seis de burla qualificada e um de branqueamento. A sentença está marcada para o próximo dia 16 de dezembro.

O advogado de defesa salientou que o arguido confessou e revelou "manifesto arrependimento". Uma vez que tem cumprido e quer pagar a dívida, pediu que, caso lhe venha a ser aplicada alguma pena de prisão, a mesma seja suspensa.